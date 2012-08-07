Мадонна, слідом за Тимошенко, вступилася за Pussy Riot
00:31, 07 серпня 2012Політика
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Американська співачка Мадонна висловила надію на те, що троє учасниць гурту Pussy Riot незабаром будуть звільнені.
Таку заяву співачка, яка прибула в рамках гастрольного туру до Москви, зробила в інтерв'ю агентству Associated Press.
"Я проти цензури, - сказала Мадонна. - І я сподіваюся, що суд виявить поблажливість, і дівчата незабаром будуть звільнені".
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Як повідомляв УНІАН, Мадонна під час репетиції свого концерту в Києві закликала присутніх глядачів боротися за екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко.
Зокрема, у відеосюжеті російського телеканалу НТВ Мадонна запитує глядачів: «Чи правда, що жінка, яка балотувалася в Президенти, сидить у в'язниці?». Після ствердної відповіді глядачів вона знову звернулася до них із запитанням: «Чи будете ви за неї боротися?» І «Чи багато тут хоробрих людей?».
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