Мадонна, слідом за Тимошенко, вступилася за Pussy Riot

Таку заяву співачка, яка прибула в рамках гастрольного туру до Москви, зробила в інтерв'ю агентству Associated Press.

"Я проти цензури, - сказала Мадонна. - І я сподіваюся, що суд виявить поблажливість, і дівчата незабаром будуть звільнені".

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Як повідомляв УНІАН, Мадонна під час репетиції свого концерту в Києві закликала присутніх глядачів боротися за екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Зокрема, у відеосюжеті російського телеканалу НТВ Мадонна запитує глядачів: «Чи правда, що жінка, яка балотувалася в Президенти, сидить у в'язниці?». Після ствердної відповіді глядачів вона знову звернулася до них із запитанням: «Чи будете ви за неї боротися?» І «Чи багато тут хоробрих людей?».