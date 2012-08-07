Чи можуть Тимошенко і Луценко стати депутатами, ЦВК скаже завтра
19:03, 07 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія України розгляне питання про реєстрацію партійного списку Об'єднаної опозиції "Батьківщина" у середу.
ЦВК ще не отримала всієї необхідної інформації
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Він пояснив, що ЦВК не одержала всю необхідну інформацію з державних органів для реєстрації або не реєстрації окремих кандидатів, у тому числі і з Міністерства внутрішніх справ.
При цьому А.Магера спростував інформацію, яка з'явилася в інтернет-виданнях, про те, що ЦВК відмовила у реєстрації екс-прем'єра Юлії Тимошенко і екс-глави МВС Юрія Луценка кандидатами у народні депутати.
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