Чи можуть Тимошенко і Луценко стати депутатами, ЦВК скаже завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Він пояснив, що ЦВК не одержала всю необхідну інформацію з державних органів для реєстрації або не реєстрації окремих кандидатів, у тому числі і з Міністерства внутрішніх справ.

При цьому А.Магера спростував інформацію, яка з'явилася в інтернет-виданнях, про те, що ЦВК відмовила у реєстрації екс-прем'єра Юлії Тимошенко і екс-глави МВС Юрія Луценка кандидатами у народні депутати.