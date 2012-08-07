Янукович думає, що зняти напругу може програма розвитку української мови

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками наукової та творчої інтелігенції, яка відбулася у Криму.

Він висловив переконання, що державна програма розвитку української мови має сприяти поліпшенню реалізації державної мовної політики.

«Прийшов час, коли ми повинні прийняти програму розвитку української мови - вона зніме багато питань, які сьогодні існують у суспільстві», - наголосив глава держави.

Він висловив переконання, що Програма має охоплювати широкий спектр питань щодо реалізації мовної політики в Україні та систематично оновлюватися. «Ми повинні подивитися, що найближчими роками можемо зробити і запропонувати країні», - сказав В.Янукович.

На переконання Президента, нова Програма розвитку української мови має бути гармонізована з новим законодавством про засади державної мовної політики. Це, за словами В.Януковича, дасть змогу забезпечити її належне фінансування та якісну реалізацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, в Криму глава держави провів зустріч з представниками наукової та творчої інтелігенції. У зустрічі взяли участь: Президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Громадської гуманітарної ради Леонід Губерський, письменник, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна – Світ», член Громадської гуманітарної ради Іван Драч, професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, член Громадської гуманітарної ради Лариса Скорик, генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г.Верьовки Анатолій Авдієвський, письменниця Марія Влад, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко, поет-пісняр, народний артист України Андрій Демиденко, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України Микола Жулинський, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Петро Кононенко, голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка Павло Мовчан, ректор Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка Ігор Пилатюк, мистецтвознавець, голова асоціації реставраторів Львівщини Лариса Разінкова, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.