Засідання перервалося через блокування трибуни.

Фракція "Європейська солідарність" 18 листопада заблокувала трибуну Верховної Ради, і питання про відставку міністрів юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлани Гринчук не було розглянуто.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, лідер фракції "ЄС" Петро Порошенко заявив, що вони наполягають на відставці всього уряду, а не двох міністрів.

"Ви цими двома жалюгідними цапами-відбувайлами хочете вирішити питання довіри, коли доведено, що сотні мільйонів доларів і мільярди гривень команда Алі-Баби і 40 розбійників уряду і 5-6 менеджерів розкрадали це і планують продовжувати розкрадати?" - звернувся він.

Відео дня

Порошенко повідомив, що фракція розпочала збір підписів за відставку уряду, і на сьогодні зібрано 51 підпис. Крім того, він наголосив на необхідності сформувати коаліцію національної єдності, "зустрітися із Зеленським і розпочати чесний діалог національного порятунку".

"Ми сьогодні не дамо голосувати за (звільнення, - ред.) цих двох міністрів. Ми не будемо голосувати за цю спробу випустити пар і зберегти корупційну вертикаль", - підкреслив він.

Депутати фракції блокували трибуну і вигукували "Уряд геть!". Після цього голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав, що парламент не може продовжувати роботу й оголосив перерву.

Засідання парламенту завершилося нарадою у голови Верховної Ради України. Стало відомо, що 19 листопада парламент знову збереться в сесійній залі.

Звільнення Галущенка і Гринчук: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада, Верховна Рада України планувала розглянути питання про відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерки енергетики Світлани Грищук.

Президент Володимир Зеленський анонсував очищення та перезавантаження управління АТ НАЕК "Енергоатом" та санкції проти двох людей, які фігурують у антикорупційній справі НАБУ.

12 листопада у відеозверненні він наголосив, що міністри юстиції та енергетики не можуть залишатися на посадах, бо це питання, зокрема, й довіри. Глава держави додав, що якщо є звинувачення, то на них треба відповідати.

Зеленський сказав, що попросив премʼєр-міністерку, аби були заяви про відставку цих міністрів, а парламент закликав підтримати ці заяви. За його словами, далі все має вирішуватись у юридичній площині.

Вас також можуть зацікавити новини: