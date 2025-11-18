Reuters зазначає, що поки не зрозуміло, як Мінфін США забезпечить виконання санкцій.

Міністерство фінансів США заявило, що американські санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть" вже призвели до зниження доходів РФ від експорту сировини та, ймовірно, призведуть до скорочення обсягів продажу російської нафти в довгостроковій перспективі, повідомляє Reuters.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зазначило, що аналіз впливу обмежень показав, що вони "досягають бажаного ефекту - знижують доходи Росії за рахунок зниження ціни на російську нафту і, отже, можливості країни фінансувати військові дії проти України".

Видання нагадує, що американські обмеження передбачають припинення операцій з "Лукойлом" та "Роснефтью" до 21 листопада, тобто, зокрема припинення купівлі в них нафти. Країни-порушники санкцій можуть потенційно потрапити під вторинні санкції.

Відео дня

"Однак залишається незрозумілим, як Міністерство фінансів буде забезпечувати виконання санкцій", - зазначають журналісти.

Аналіз OFAC показав, що майже десяток великих індійських та китайських покупців російської нафти оголосили про намір призупинити закупівлі в Росії.

На цьому тлі кілька основних сортів російської нафти продавалися за найнижчими за останні роки цінами. Дані провайдера даних LSEG Workspace від 17 листопада показали, що російська нафта Urals, завантажена в порту Новоросійську, 12 листопада торгувалася по 45,35 долара за барель, що є найнижчим рівнем з березня 2023 року.

Видання зазначає, що під час торгової сесії 17 листопада нафта марки Brent торгувалася по 64,03 долара за барель, тоді як російську нафту марки Urals у порту Новоросійськ продавали по 47,01 долара за барель. Отже різниця у ціні між російською та північноморською сумішшю виросла до вражаючих 17 доларів за барель.

Зі свого боку, представник Міністерства фінансів США заявив, що санкції змушують "військову машину Путіна голодувати", і що міністерство "готове вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно, щоб покласти край безглуздим вбивствам" в Україні.

Санкції США проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня США оголосили про введення санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть".

Вже за кілька днів США заявили про готовність запровадити нові обмеження проти РФ, але американці наполягали, аби Європа посилила тиск на РФ.

Не минуло і місяця, як США активізували рух до нових санкцій проти РФ. Президент США Дональд Трамп вже дав добро на схвалення законопроєкту про нові обмеження.

"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна", - зазначив сенатор Ліндсі Грем.

За словами представника Білого дому, Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо документ чітко закріпить за ним право остаточного рішення щодо будь-яких обмежувальних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: