Партію Ющенка в ЦВК представлятиме Оніщук
01:23, 12 серпня 2012Політика
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Уповноваженим від «Нашої України» в ЦВК зареєстровано Миколу Оніщука.
Микола Оніщук - представник НУ в ЦВК
Центральна виборча комісія зареєструвала уповноваженим представником від партії «Наша Україна» в Центрвиборчкомі Миколу Оніщука.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 13 членів ЦВК з 13 присутніх на сьогоднішньому засіданні.
М.Оніщук матиме право дорадчого голосу.
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