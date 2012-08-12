Партію Ющенка в ЦВК представлятиме Оніщук

01:23, 12 серпня 2012
Політика
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Уповноваженим від «Нашої України» в ЦВК зареєстровано Миколу Оніщука.

Микола Оніщук - представник НУ в ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала уповноваженим представником від партії «Наша Україна» в Центрвиборчкомі Миколу Оніщука.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 13 членів ЦВК з 13 присутніх на сьогоднішньому засіданні.

М.Оніщук матиме право дорадчого голосу.

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