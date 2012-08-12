Сільський голова заявляє про побиття: Мені сипнули в очі перцю та зламали руку

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам С.Гайдабука, його вранці 9 серпня біля дому побили двоє невідомих чоловіків.

«9 серпня я вийшов з дому, ніс сміття і прямував до своєї машини, щоб їхати на роботу. Раптом мені сипнули в очі червоного перцю. Двоє чоловіків, один з яких був з ломом, почали бити. Але я захистився, по голові не попали, били по руках, ногах. Поламали мені руку», - розповів голова сільради, наголосивши, що «напали вранці о 8.20, поряд з будинком».

«Я погано бачив, тому що важко орієнтуватися, коли повністю засипані очі. Я зробив кілька кроків назад, туди, де були люди. Нападаючі побоялися за мною бігти і сховалися», - додав С.Гайдабука.

Він повідомив, що написав заяву в міліцію і оповістив всі силові структури, але не сподівається на розкриття даного злочину.

«Так, заяву я подав до міліції. І міліція про це знає, і СБУ знає, і прокуратура, всі силові структури знають. Річ у тому, що я так думаю, що цей злочин і не розкриють. Вони займаються, але конкретики немає ніякої», - припустив С.Гайдабука.

Цей напад голова сільради пов'язує з неприязними відносинами, які склалися у нього з колишнім сільським головою (Костянтином Макейченком).

С. Гайдабука розповів, що свого часу і він, і колишній голова в 2010 році балотувалися на виборах на цю посаду, будучи разом членами Партії регіонів, але С.Гайдабука – як самовисуванець, а його суперник йшов за партійним списком.

Коли ж переміг С.Гайдабука, то, за його словами, його попередник почав влаштовувати йому різні підступи. «Напад пов'язую з попередником, більше нікому. Це знають все, що більше нікому на мене нападати. Мені і машину фарбою обливали. Він мені в кабінеті і дроти обрізав, і сейф закрив, закодував, співробітники міліції його потім розпилювали, двері були замкнуті, він ключі нікому не віддавав, ми двері зривали», - пояснив потерпілий.

С.Гайдабука також зазначив, що йому погрожували, коли він намагався «навести лад по землях, з'ясувати, хто не платить до бюджету, з'ясувати із землями, які розорали».

Голова сільради каже, що йому «радили не чіпати землі колишнього сільського голови».

«У нас війна була на місцевому рівні, так. Розборок на рівні партійних не було. Це пов'язано з професійною роботою», - сказав С.Гайдабука, додавши, що нині його суперник вже кандидат у народні депутати України.