Біля Гостомеля знищують під забудову київський ліс

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль, інформує прес-служба депутата.

«До мене звернулись лісники Святошинського лісопаркового господарства з повідомленням про систематичні вирубки столітніх дубів і сосен на території Київського лісництва неподалік селища Гостомель. На території лісу вже викопують котловани під будівництво та встановлюють металеві паркани", - поінформував Д. Москаль.

Політик зауважив, що у квітні-серпні поточного року лісники КП «Святошинське лісопаркове господарство» склали 11 протоколів про лісопорушення неподалік Гостомеля. Зокрема, зафіксовані такі порушення: самовільне вирубування дерев цінних лісових порід, викопування котлованів, встановлення металевих парканів, встановлення тимчасових споруд, складування будівельних матеріалів на території лісу.

Депутатські звернення направлено до столичної прокуратури, Державної екологічної інспекції України в м. Києві та ГУ МВС України в м. Києві щодо притягнення до відповідальності винних у знищенні дерев, викопуванні котлованів та встановленні парканів на території КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Нагадаємо, що Київська міська рада на пленарному засіданні 12 липня прийняла рішення про погодження розширення меж Національного природного парку «Голосіївський» за рахунок земель КП «Святошинське лісопаркове господарство» загальною площею 6462,62 га. Тепер відповідний указ має підписати Президент України В. Янукович.