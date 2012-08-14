Суд знову переніс розгляд справи Тимошенко

Київський районний суд Харкова переніс розгляд справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» на 11 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення оголосив на засіданні суду, який розпочався о 10.00, суддя Костянтин Садовський.

Він зазначив, що суд задовольнив прохання прокурорів звернутися до Ю.Тимошенко, щоб вона дала згоду на проведення відеоконференції з американським судом.

Сама Ю.Тимошенко сьогодні відсутня на засіданні суду.

Присутні у залі прихильники Ю.Тимошенко зустріли це рішення скандуванням: «Ганьба!».

На засіданні були присутні захисники екс-прем’єра Сергій Власенко, Андірй Кожем’якін, Євгенія Тимошенко та Олександр Плахотнюк, а також усі четверо представників державного обвинувачення.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.