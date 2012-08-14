Захист Іващенка подаватиме касаційну скаргу

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після завершення судового засідання заявив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

«Сьогодні ми отримали часткову перемогу, оскільки сьогодні В.Іващенко опиниться на волі. По-перше, він відновить своє здоров’я, яке було підірвано під час перебування в неволі, а потім ми подаватимемо касаційну скаргу, оскільки В.Іващенко невинуватий… Він до незаконного продажу майна Феодосійського судно-механічного заводу не має ніякого відношення», - сказав Б.Нечипоренко.

Він зауважив, що у своїй заяві, переданій до Апеляційного суду, В.Іващенко визнавав, що, можливо, він помилився тільки в тому, що, підписуючи проект плану санації ФСМЗ, не поставив на першій сторінці припис: «Виконувати з урахуванням рекомендації, викладеної на 57 сторінці».

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Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

Сьогодні, 14 серпня, колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.

«Апеляцію засудженого Іващенка та його захисників задовольнити частково… Звільнити Іващенка від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік», - йдеться в ухвалі суду.

При цьому суд зобов’язав В.Іващенка не виїжджати за межі України без повідомлення працівників Кримінально-виконавчої інспекції, а також періодично з’являтися до неї для реєстрації.