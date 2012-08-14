Іващенко: судді мене, напевно, пожаліли

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам біля будівлі Апеляційного суду.

«Є в математиці формулювання «необхідна, але недостатня умова». Я вважаю, що це (рішення про звільнення – УНІАН) необхідна умова, але недостатня. Це не те рішення, на яке я розраховував, оскільки я жодної незаконної дії не вчиняв, ця справа незаконна і рішення незаконне… І це рішення (Апеляційного суду – УНІАН) теж несправедливе, оскільки судді вчинили як люди - вони мене, напевне, пожаліли, але не вчинили як юристи – не скасували незаконне рішення Печерського суду», - сказав В.Іващенко.

Відповідаючи на запитання щодо подальших своїх дій і планів, він сказав: «Зараз мені потрібно долікуватися. Я не жаліюся, оскільки дійсно себе не дуже добре почуваю, побути з сім’єю, з якою я майже два роки не бачився в тісному контакті. Ну а далі будемо з адвокатами працювати, щоб цей вирок був скасований».

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

Сьогодні, 14 серпня, колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок В.Іващенку, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік.

«Апеляцію засудженого Іващенка та його захисників задовольнити частково… Звільнити Іващенка від відбування основного покарання з іспитовим строком на 1 рік», - йдеться в ухвалі суду.