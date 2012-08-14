Адвокати подали касаційну скаргу на вирок Луценку

Про це вони повідомили агентству УНІАН.

Зокрема, О.Баганець зазначив, що не має особливих сподівань на те, що Апеляційний суд виправдає Ю.Луценка і звільнить з-під варти, оскільки той ніколи не визнає повністю або частково свою провину, тим більше, не визнає, що справа проти нього не є політично вмотивованою.

За словами О.Баганця, тим не менше, рішення касаційної інстанції дасть змогу в подальшому звертатися з черговим позовом до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядав справу Ю.Луценка.

Йому інкримінувалося заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.