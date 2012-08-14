Адвокати подали касаційну скаргу на вирок Луценку

17:44, 14 серпня 2012
Політика
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Адвокати Ігор Фомін та Олексій Баганець сьогодні подали касаційну скаргу на вирок екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.

Олексій Баганець особливих сподівань не має

Про це вони повідомили агентству УНІАН.

Зокрема, О.Баганець зазначив, що не має особливих сподівань на те, що Апеляційний суд виправдає Ю.Луценка і звільнить з-під варти, оскільки той ніколи не визнає повністю або частково свою провину, тим більше, не визнає, що справа проти нього не є політично вмотивованою.

За словами О.Баганця, тим не менше, рішення касаційної інстанції дасть змогу в подальшому звертатися з черговим позовом до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядав справу Ю.Луценка.

Йому інкримінувалося заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

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