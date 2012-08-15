Політолог: серіал «Справа Тимошенко» наближається до «нового сезону»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Разом з тим, він зауважив, що навіть у в’язниці екс-прем’єр залишається досить впливовою політичною фігурою. За словами В.Фесенка, зокрема, Ю.Тимошенко має вплив на дії Об’єднаної опозиції «Батьківщина» і нагадав, що саме об’єднання опозиції є проектом екс-прем’єра.

В.Фесенко заявив, що «політико-правовий серіал «Справа Тимошенко» наближається до «нового сезону», з’являються нові сюжети». Політолог нагадав, що наприкінці серпня почнеться розгляд її справи у Європейському суді з прав людини, крім того, заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін вже анонсував нові можливі справи проти Ю.Тимошенко. В.Фесенко не виключає, що вже восени Генпрокуратура порушить ці справи.

На думку політолога, нові справи проти Ю.Тимошенко мають на меті дискредитувати її перед західними країнами. При цьому він зазначив, що у Західній Європі є свої «фільтри», своя позиція, і тому ця мета не досягається.

Разом з тим, зауважив В.Фесенко, нові кримінальні справи проти Ю.Тимошенко чинна влада зможе використати під час виборчої кампанії.

Експерт вважає, що рівень недовіри населення до Ю.Тимошенко залишається високим і це обмежує її політичні перспективи.

Як зазначив В.Фесенко, прямої електоральної загрози Ю.Тимошенко для Партії регіонів не становить.

На його думку, хоча партія влади і не має гарних перспектив на виборах, однак за допомогою «мажоритарників» здатна створити більшість у майбутньому парламенті.