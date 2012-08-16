Третьяков побачив, що політичні партії втратили зв’язок з людьми

Третьяков зазначив, що бажання одержати чи зберегти владу зруйнувало партійну вертикаль, за якою «верхи» прислуховуються до «низів».

«Вже понад 10 років я беру активну участь у політичному житті України, і бачу, що з потребами рядових партійців керівництво партій рахується все менш, - заявив Третьяков, - Низові осередки повинні лише виконувати накази зверху, та й оживають лише тоді, коли починаються вибори. Так само вони ставляться до простих людей, яких поважне керівництво називає електоратом».

На думку Третьякова, політична система країни ефективна, тільки якщо вона спирається на людей.

«З цієї точки зору, вибори за мажоритарними округами для України прогресивні, бо кандидати «пішли у народ», - зазначив Третьяков, - А тим часом партійні верхівки й надалі, зачинившись від людей в кабінетах, «варяться у власному соку». Я вважаю, що непов’язані з партійним керівництвом депутати-мажоритарники мають набагато більше шансів налагодити якісний зв’язок з людьми».

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори 2012 року за мажоритарним округом № 218 у Києві шляхом самовисування.