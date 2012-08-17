На Симоненка подали до суду

Про це УНІАН повідомив сам В.Петровський.

Депутат облради просить суд визнати висловлювання П.Симоненка такими, що принижують його честь та гідність як громадянина України.

«В роки Другої світової війни саме нацисти переслідували всіх, хто виступав під жовто-блакитним прапором та тризубом. Вони діяли як комуністи - знищували мирне населення, яке прагнуло своєї держави. Тому зараз дії комуністичного керівництва є продовженням переслідування всього українського», - переконаний депутат.

Крім того, В.Петровський звернувся до голови Служби безпеки України Ігоря Калініна з депутатським зверненням щодо перевірки заяви про факт вчинення лідером Комуністичної партії України П.Симоненком злочину, передбаченого статтею 338 Кримінального кодексу України – наруга над державними символами.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на прес-конференції в Харкові П.Симоненко висловив думку, держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».

Він заявив, що Компартія пропонує на всенародному референдумі обговорити державні герб і гімн України.

*** Відповідно до ст. 338 Кримінального кодексу України, публічна наруга над державними символами карається штрафом, арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.