УДАР відсвяткував День Незалежності збором сміття по всій Україні

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії, акція під гаслом «Чистий парк, чиста річка – чиста країна» пройшла в усіх регіонах України.

У столиці активісти «УДАРу» разом з кандидатами у народні депутати від партії прибирали лісопаркову зону біля озера Синє на Виноградарі. Учасники акції зібрали понад дві тисячі пакетів зі сміттям.

Представники партії зазначили, що 24 серпня очистили країни від бруду, а 28 жовтня – очистять від «бруду політичного».

Після закінчення акції партійці і активісти «УДАРу» в усіх регіонах України поклали квіти до пам’ятників видатним українцям, зокрема, Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

Ініціатор акції Віталій Кличко відзначає День Незалежності в тренувальному таборі в Австрії. Там він готується до бою з Мануелем Чарром, який відбудеться 8 вересня у Москві.

Учасників прибирання Кличко привітав у своєму відеозверненні.

«Наша країна стане іншою тільки тоді, коли відбудеться люстрація влади. У демократичних країнах вибори – це і є очищення і зміна влади. Сьогодні в Україні нинішня влада намагається переконати людей, що вибори – це майже передвоєнний стан. Та ми українці не раз доводили, що ми можемо гідно, мирно, демократично змінювати і очищувати владу – своїм силою наших переконань і мудрістю», – наголосив лідер «УДАРу», вітаючи українців з Днем незалежності.

«Наступна осінь — це шанс на реалізацію справжніх змін. Я не сумніваюся,що кожен з вас, хто не хоче жити у країні минулого, переборе свою зневіру і втому, непевність і страх — аби разом ми змінили обличчя Української держави на образ позитивний і гідний поваги як у нас удома, так і у світі», - сказав Віталій Кличко.