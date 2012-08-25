Скаргу про незаконну агітацію ПР Центрвиборчком зіпхнув на МВС
Центральна виборча комісія вдруге відмовила партії «Батьківщина» у задоволенні скарги на порушення правил агітації Партією регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні за результатами розгляду скарги.
Зокрема, «Батьківщина» просила ЦВК визнати розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і у приміщеннях закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, а також організації медичного огляду виборців Одеської області таким, що не відповідає вимогам закону, порушує права виборців і може розглядатися як прямий підкуп виборців.
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При цьому «Батьківщина» у якості доказів надала відповідні повідомлення у ЗМІ, які ЦВК не визнала такими, що підтверджують факти незаконного розміщення саме Партією регіонів агітаційних матеріалів.
Таким чином ЦВК відмовила партії «Батьківщина» у задоволенні скарги, а саму скаргу та матеріали до неї вирішила передати до Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомляв УНІАН, напередодні, 24 серпня, ЦВК відмовила партії «Батьківщина» у задоволенні скарги щодо незаконності використання Партією регіонів будівель та приміщень державних органів влади для розміщення своїх агітаційних матеріалів.