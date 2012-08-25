Янукович зробив двох шахтарів Героями України
23:38, 25 серпня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович присвоїв двом шахтарям звання Героя України.
Віктор Янукович підписав укази
Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.
Зокрема, звання удостоєні Дмитро Романенко - прохідник дільниці підготовчих робіт Державного підприємства "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" (Вугледар, Донецька область) і Юрій Шикула - машиніст гірничих машин структурного підрозділу шахтоуправління "Самсонівська-Західна" АТ "Краснодонвугілля" Луганської області.
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