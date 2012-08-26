Янукович відвідає три монастирі на Афоні

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Афінське агентство новин, планується, що В.Янукович відвідає «російський» Пантелеймонів монастир, серед ченців якого немало вихідців з України, а також Ватопед та Іверський монастир.

Крім того, В.Януковича чекають у селищі Кар’є - адміністративному центрі православної чернечої республіки, яка налічує 20 обителів.

В.Янукович уже відвідував Афон у жовтні 2011 року в рамках офіційного візиту до Греції. На Афоні Президент України зустрічався з Константинопольським патріархом Варфоломієм, у підпорядкуванні якому знаходяться афонські монастирі.

Посольство України в Афінах недоступне для коментарів щодо візиту В.Януковича, зазначає агентство.