Янукович відвідає три монастирі на Афоні
13:36, 26 серпня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович відвідає три монастирі в Греції на горі Афон, куди він прибуває сьогодні з дводенним приватним візитом.
В.Янукович уже відвідував Афон у жовтні 2011 року
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Афінське агентство новин, планується, що В.Янукович відвідає «російський» Пантелеймонів монастир, серед ченців якого немало вихідців з України, а також Ватопед та Іверський монастир.
Крім того, В.Януковича чекають у селищі Кар’є - адміністративному центрі православної чернечої республіки, яка налічує 20 обителів.
В.Янукович уже відвідував Афон у жовтні 2011 року в рамках офіційного візиту до Греції. На Афоні Президент України зустрічався з Константинопольським патріархом Варфоломієм, у підпорядкуванні якому знаходяться афонські монастирі.
Посольство України в Афінах недоступне для коментарів щодо візиту В.Януковича, зазначає агентство.
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