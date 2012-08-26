Прес-служба уточнила, що Янукович їде на Афон за власний рахунок

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

У повідомленні зазначається, що всі витрати, пов’язані з перельотом та перебуванням В.Януковича та учасників цього заходу, здійснюються винятково за рахунок їхніх власних коштів. Бюджетні кошти для цього не використовуються.

Поїздка відбудеться 26-27 серпня. Глава держави зустрінеться з православними духовниками та візьме участь у богослужіннях з молитвою за Україну та український народ.

Президент планує відвідати святі місця, в тому числі монастир святого Пантелеймона, монастир Ватопед, де зберігається пояс Пресвятої Богородиці, монастир Івірон з його Іверською іконою Богородиці.

Як повідомила радник Президента України - представник Президента в Конституційному Суді України Олена Лукаш, Президент України, як і інші громадяни України, має право на вибір місця перебування і вільне пересування, не має обмежень щодо відвідування тих чи інших країн, тим більше, що оплата всіх витрат відбувається власним коштом учасників, а не за рахунок державного бюджету.

«Витрати, пов’язані з цією приватною поїздкою, будуть відображені Віктором Януковичем та вищевказаними особами в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік», - підкреслила О.Лукаш.