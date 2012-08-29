Адвокат Тимошенко розповіла, про що запитували судді в Євросуді

Про це В.Теличенко повідомила УНІАН телефоном зі Страсбурга після завершення сьогоднішнього засідання ЄСПЛ з розгляду скарги Ю.Тимошенко.

«Моє враження таке, що я оптимістично дивлюся на перспективу цієї справи у цьому суді», - сказала вона.

Обґрунтовуючи свою позицію, адвокат зазначила, що судді ЄСПЛ ставили багато запитань представнику уряду України у співвідношенні до кількості запитань стороні захисту Ю.Тимошенко.

«До уряду було більше запитань, ніж до нас. Ми більше давали пояснення на його відповіді», - зазначила В.Теличенко.

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За її словами, Євросуд намагався отримати відповідь сторони-відповідача: чому, якщо враховувати, що відеофіксація у камері Качанівської колонії, де утримувалась Ю.Тимошенко, 20 квітня здійснювалася впродовж 24 годин, немає запису із фіксацією нанесення їй тілесних ушкоджень, або, як стверджують працівники Державної пенітенціарної служби, того, що екс-прем’єр сама собі завдала ушкоджень. Проте є відеозапис, як Ю.Тимошенко вивозять із колонії до лікарні.

Крім того, повідомила В.Теличенко, судді ЄСПЛ цікавилися в представника уряду України у суді, чому різняться позиції українських лікарів, які стверджують, що стан здоров‘я Ю.Тимошенко є задовільним, і рекомендують їй фізичні вправи, і німецьких лікарів, які констатують у пацієнтки серйозне захворювання хребта.

Також, зазначила адвокат, ще одним цікавим запитання до представника української сторони було: чи був в історії українського правосуддя випадок, коли людину брали під варту в залі суду з причин неповажного ставлення до суду.

«На це запитання представник уряду відповів, що не було такого ніколи», - зазначила В.Теличенко, додавши, що на запитання до представника інтересів України у ЄСПЛ, чи надавалися Ю.Тимошенко будь-які привілеї, коли вона перебувала під вартою, судді отримали негативну відповідь.