Вищий спецсуд читає рішення за скаргою на газовий вирок Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, в залі засідань присутні захисники Ю.Тимошенко, представники державного обвинувачення, народні депутати від опозиції, представники дипломатичних місій.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.