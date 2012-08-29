Комітет виборців: ситуація з Сацюком зайшла у глухий кут

Про це О.Черненко заявив у коментарі УНІАН.

"Тут дійсно певний юридичний клінч, ситуація зайшла у глухий кут. Якщо ЦВК вважає його кандидатом, то фактично ЦВК, як організатор виборів, буде його вносити в бюлетень. Якщо хтось в цьому побачить порушення, то це знову може стати предметом наступних судових позовів та оскаржень", - сказав О.Черненко.

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Голова КВУ підкреслив, що суд у своєму рішенні повинен був зобов'язати ЦВК розглянути питання щодо скасування реєстрації В.Сацюка. "У виборах завжди була колізія, коли суди скасовували рішення ЦВК. Але суд у своєму рішенні зобов'язував ЦВК ухвалити рішення. Проте були й випадки, коли суд у своєму рішенні скасовував рішення окружних комісій чи ЦВК і завжди йшла суперечка - припиняє це рішення автоматично свою дію чи все-таки комісія повинна додатково скасувати реєстрацію. Зараз дуже важко сказати", - зазначив він.

За його словами, це питання має бути розв'язано якомога швидше, бо найближчими днями планується затвердження форми бюлетенів. "Від цього залежить, буде прізвище Сацюка в бюлетені чи ні. Якщо ЦВК не скасує до цього часу, він буде у бюлетені. Але це можна зробити й пізніше та поставити печатку "вибув". Але тут дійсно потрібно розв'язати юридичну колізію", - переконаний О.Черненко.

У свою чергу представник В.Сацюка Марина Компанець повідомила, що В.Сацюк не планує звертатися із заявою до ЦВК про скасування його реєстрації кандидатом у депутати. "Суд у своєму рішенні не зобов'язав жодну сторону вчинити певні дії - ні нас, ні ЦВК. Своєю ухвалою Вищий адміністративний суд не поставив крапки у справі. Він скасував рішення ЦВК у частині реєстрації, але відповідно до закону, реєстрація чи скасування реєстрації є повноваженням лише ЦВК", - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови ЦВК Андрій Магера 28 серпня заявив, що Центральна виборча комісія поки не планує розглядати питання про скасування реєстрації кандидатом у народні депутати колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка через юридичні неточності в рішенні Вищого адміністративного суду від 24 серпня.

Заступник голови ЦВК підкреслив, що ВАСУ в своєму рішенні повинен був встановити й визнати факт непроживання В.Сацюка впродовж 5 років в Україні та на підставі цього зобов’язати Центрвиборчком розглянути питання скасування реєстрації його кандидатом у депутати.

"Зараз у юридичній площині виникає дуже багато питань", - зазначив А.Магера. За його словами, фактично суд скасував реєстрацію В.Сацюка кандидатом у народні депутати, але де-юре ця особа залишається кандидатом.

24 серпня Вищий адміністративний суд України підтвердив законність постанови та окремої ухвали Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування реєстрації В.Сацюка кандидатом у народні депутати та протиправності дій заступника голови ЦВК А.Магери і члена комісії Валерія Шелудька під час підготовки до розгляду на засіданні комісії питання про реєстрацію В.Сацюка.