Під Вищий спецсуд прихильники Тимошенко принесли труну
Депутати від опозиції та прихильники екс-прем’єра Юлії Тимошенко провели біля будівлі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ символічну церемонію поховання українського правосуддя.
Як передає кореспондент УНІАН, вони принесли під стіни суду невеличку труну із статуеткою Феміди та закопали її в землю, встановивши «над могилою» дерев’яний хрест, на якому прикріплено табличку з написом: «Тут поховане українське правосуддя», і внизу дві дати 24.08.1991 – 29.08.2012.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.
Сьогодні, 29 серпня, Вищий спецсуд оголосив рішення, яким визнав законним вирок Ю.Тимошенко у газовій справі.
Суд постановив, що рішення судів перших інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.