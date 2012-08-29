Під Вищий спецсуд прихильники Тимошенко принесли труну

Як передає кореспондент УНІАН, вони принесли під стіни суду невеличку труну із статуеткою Феміди та закопали її в землю, встановивши «над могилою» дерев’яний хрест, на якому прикріплено табличку з написом: «Тут поховане українське правосуддя», і внизу дві дати 24.08.1991 – 29.08.2012.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

Сьогодні, 29 серпня, Вищий спецсуд оголосив рішення, яким визнав законним вирок Ю.Тимошенко у газовій справі.

Суд постановив, що рішення судів перших інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.