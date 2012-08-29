Міліція каже, що керівника луганського УДАРу «запросили як свідка»

Як повідомили сьогодні кореспонденту УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, інформація про те, що сьогодні, 29 серпня, в Донецьку нібито арештовано начальника окружного штабу Луганської облорганізації «УДАР», не відповідає дійсності.

В управлінні зазначили, що вказану особу дійсно було запрошено до слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області для допиту як свідка у кримінальній справі, яку порушено за фактом шахрайських дій, пов'язаних із відчуженням квартир громадян (ч.2 ст.190 КК України).

У міліції також пояснили, що цей громадянин є близьким знайомим одного з підозрюваних у скоєнні шахрайства. Для дачі свідчень він прибув у супроводі свого адвоката.

«З діяльністю політичної партії ці події жодним чином не пов'язані», - запевнили в обласному УВС.

Водночас кандидат у народні депутати від партії «УДАР» у 105 окрузі Геннадій Томашев повідомив УНІАН, що сьогодні вранці в квартирі С.Злобіна представники Донецького УБОЗ провели обшук, вилучили два ноутбуки, які належать окружному штабу, а самого керівника окружного штабу заарештували й доставили до Донецька.

Г.Томашев пояснив, що формальним приводом для обшуку й арешту правоохоронці називають слідчі дії в рамках кримінальної справи родички затриманого, яка проживає в Донецьку. З протоколами обшуку зараз працюють юристи окружного штабу «УДАРу».

«Очевидно, що мета цього арешту - тиск на опозиційну партію «УДАР» та її кандидатів і всіх, хто сьогодні працює не з владою. Також це спроба зірвати поїздку В. Кличка до Луганської області, який відбудеться 30-31 серпня", - прокоментував ситуацію голова Луганської облорганізації «УДАРу» Віталій Серпокрилов.

Він додав, що, приміром, напередодні приїзду В.Кличка до Луганська їм відмовили в оренді декількох великих залів у місті, пославшись на ремонтні роботи.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Луганської облорганізації партії «УДАР» Олена Заславська, С.Злобін зараз перебуває в Донецьку, де надає свідчення. «Ми намагалися йому додзвонитися, але нічого по телефону з'ясувати не вдалося», - сказала прес-секретар.