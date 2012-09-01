Литвин: вибори визначать майбутнє України мінімум до 2020 року

Таку думку голова Верховної Ради України Володимир Литвин висловив в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За його словами, вибори визначать, «як далі розвиватиметься Україна, на яких засадах, на що буде зроблена ставка - на традиційний підхід чи на концентрацію зусиль для того, щоб справді забезпечити прорив країни й реалізацію тих реформ, які вже давно перезріли».

Спікер додав, що Україна до останнього часу “розвивалася на базі напрацювань попередніх поколінь, а вони закінчились”.

“Треба забезпечити розвиток України на сучасній основі з урахуванням, звичайно, традицій, досвіду. Отже ставки надзвичайно високі”, - підкреслив В.Литвин.

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Голова ВР застеріг політиків від нагнітання «негативізму і катастрофізму, що, мовляв, вибори будуть нечесні, що буде використовуватись примус, адміністративний ресурс, підкуп і таке інше».

«Я сподіваюсь і вірю, що вибори відбудуться у нас загалом на цивілізованих засадах, з урахуванням, правда, українських певних традицій і явищ», - підсумував В.Литвин.