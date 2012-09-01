Литвин: вибори визначать майбутнє України мінімум до 2020 року
Парламентські вибори, що відбудуться 28 жовтня, визначать майбутнє України як мінімум до 2020 року.
Таку думку голова Верховної Ради України Володимир Литвин висловив в інтерв’ю телеканалу “Рада”.
За його словами, вибори визначать, «як далі розвиватиметься Україна, на яких засадах, на що буде зроблена ставка - на традиційний підхід чи на концентрацію зусиль для того, щоб справді забезпечити прорив країни й реалізацію тих реформ, які вже давно перезріли».
Спікер додав, що Україна до останнього часу “розвивалася на базі напрацювань попередніх поколінь, а вони закінчились”.
“Треба забезпечити розвиток України на сучасній основі з урахуванням, звичайно, традицій, досвіду. Отже ставки надзвичайно високі”, - підкреслив В.Литвин.
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Голова ВР застеріг політиків від нагнітання «негативізму і катастрофізму, що, мовляв, вибори будуть нечесні, що буде використовуватись примус, адміністративний ресурс, підкуп і таке інше».
«Я сподіваюсь і вірю, що вибори відбудуться у нас загалом на цивілізованих засадах, з урахуванням, правда, українських певних традицій і явищ», - підсумував В.Литвин.