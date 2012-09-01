Литвин каже, що економічна ситуація нарешті стабільна

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав сьогодні журналістам під час робочої поїздки у Житомирську область.

За його словами, «бюджет на 2013 рік буде прийнятий десь у листопаді цього року, як того вимагає Бюджетний кодекс, і там буде збільшено фінансування регіонів, у тому числі Житомирщини».

В.Литвин додав, що у держбюджеті наступного року буде визначено ключові проблеми, за які «треба братися, зокрема, збільшать фінансування освіти, охорона здоров’я».

Говорячи, зокрема, про Житомирщину, він зазначив, що за останні два роки область отримала суттєве фінансування з держбюджету, чимало зроблено у плані вирішення соціальних питань.

«Водночас я спілкуюся з людьми. Чимало зроблено - відкрито ФАПи, дитсадки, але у деяких населених пунктах не працює жодне підприємство. Якщо ми й надалі робитимемо ставку на податки, підвищення зборів, то висмоктуватимемо, образно кажучи, останні соки з країни. Тому завдання сьогодні стоїть таким чином, щоб у кожному населеному пункті було створено бодай одне підприємство», - наголосив В.Литвин.

Він також висловив переконання, що підстав для хвилювань через дефіцит бюджету в Україні немає.

За його словами, «економічна ситуація в країні нарешті стабільна, передбачувана і відповідає тим прогнозам, які опрацьовані Мінекономіки й урядом».

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«Причин для занепокоєння немає. Дефіцит бюджету лягає у ті планові показники, які передбачені. Я не бачу тут проблеми», - сказав В.Литвин.