ВР хоче прийняти скандальний закон про мітинги без висновків Венеціанської комісії

Про це повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook депутат Леся Оробець.

"Його розглядатимуть у четвер - так вирішила Погоджувальна рада, хоча лише минулого тижня на вимогу 150 громадських організацій його було відіслано міжнародним експертам", - цитує депутата Українська правда.

"Режим або не чекає від експертизи нічого втішного для себе, або дуже хоче захиститися перед виборами (або і після них) від гніву громадян", - написала Оробець.

Оробець зазначає, що "у нинішньому його вигляді скандальний проект надає режиму репресивний кийок, який наразі влада не може задіяти на законних підставах".