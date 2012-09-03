ВР хоче прийняти скандальний закон про мітинги без висновків Венеціанської комісії
19:25, 03 вересня 2012Політика
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ВР має намір прийняти законопроект "Про мирні зібрання", який викликав хвилю невдоволення у суспільстві, не чекаючи висновків експертизи Венеціанської комісії.
Оробець розповіла про наміри влади
Про це повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook депутат Леся Оробець.
"Його розглядатимуть у четвер - так вирішила Погоджувальна рада, хоча лише минулого тижня на вимогу 150 громадських організацій його було відіслано міжнародним експертам", - цитує депутата Українська правда.
"Режим або не чекає від експертизи нічого втішного для себе, або дуже хоче захиститися перед виборами (або і після них) від гніву громадян", - написала Оробець.
Оробець зазначає, що "у нинішньому його вигляді скандальний проект надає режиму репресивний кийок, який наразі влада не може задіяти на законних підставах".
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