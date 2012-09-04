Третьяков хоче до виборів скасувати «мовний» закон

Про це він заявив, коментуючи пропозицію фракції Партії регіонів відкласти до майбутнього скликання запланований на вересневу сесію новий розгляд "Закону про державну мовну політику", повідомляє ТСН.

На думку Третьякова, відкладати вирішення цієї проблеми - розколювати країну. "Його треба було відразу назвати "Закон про російську мову"і далі по тексту, - заявив опозиційний депутат. - Стовідсотково буду голосувати за його відміну. Тому що є аксіоми - прапор, кордон, гімн, мова. А прийнятий закон розколює столицю, розколює країну. Він повинен бути скасований".

Також Третьяков підкреслив в інтерв'ю, що більшість мешканців України, які переважно розмовляють російською, ніяк себе не асоціюють з Росією. "У нашій державі дуже багато російськомовних патріотів України. Більшість з них живуть в містах-мільйонниках, передусім, в Києві", - зазначив Третьяков.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на виборах в парламент шляхом самовисування по мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.