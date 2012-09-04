Азаров каже, що в Україні мову не утискають, на ЗМІ не тиснуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з письменником Андрієм Курковим.

«Багато говориться про те, що нібито у нас має місце утиск української мови. Я дуже добре знаю ситуацію за останні 10 років і можу чітко сказати, що тільки в роки роботи уряду Віктора Януковича і зараз, коли керую урядом я, на розвиток української культури виділяються кошти в рази більше, ніж під час найнаціоналістичніших урядів», - сказав М.Азаров.

Зокрема він відзначив, що в 2012 році, порівняно з 2011 роком, зростання тиражів україномовних видань становило 166%. Крім того, уряд виділяє кошти на фінансування українських фільмів.

«Те, що говориться особливо зараз, у зв'язку з ухваленням мовного закону, перекручене. Люди або не володіють інформацією, або свідомо її перекручують», - сказав М.Азаров.

Також глава уряду зазначив, що в Україні немає тиску на ЗМІ. «Я хотів би запитати, яка газета в Україні є провладною, яка пропагує або працює на владу? Я сто газет можу взяти, які видаються в Україні, і ми не знайдемо жодної, яка б писала добрі слова про уряд», - сказав М.Азаров.