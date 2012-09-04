Мітинг у Броварах: 5 побитих міліціонерів, 6 затриманих активістів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, «у місті Бровари Київської області біля будівлі Броварського міжрайонного суду громадські активісти влаштували театралізоване дійство, під час якого інсценізували страту судді, що засудила до ув’язнення Віталія Запорожця, звинуваченого у вбивстві майора міліції Миколи Симоненка».

Правоохоронці не втручалися в акцію, доки активісти висловлювали своє обурення і вигукували гасла.

«Коли розпочався імпровізований показовий процес повішання опудала судді, міліціонери підійшли до учасників акції і запропонували припинити дії, що пропагують жорстокість і насильство. Активісти, продовжуючи виставу, почали відштовхувати співробітників міліції та чинити їм опір», - сказано у повідомленні.

Внаслідок інциденту п’ятеро правоохоронців отримали тілесні ушкодження у вигляді синців та саден. Шістьох осіб затримали та доставили до Броварського міськвідділу міліції. Двом з них інкримінують хуліганство, чотирьом – непокору працівникам міліції. Усім затриманим було запропоновано пройти медичне обстеження, від якого вони відмовилися.

Після встановлення осіб затриманих і складання відповідних документів затриманих все таки оглянуть лікарі й їх відпустять.

Водночас Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заявило, що у Броварах міліція жорстоко побила учасників акції на підтримку В.Запорожця.

У переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії сказано, що міліціонери побили учасників акції «без жодних підстав та оголошення про незаконність заходу або дій активістів».