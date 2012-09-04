Через Тимошенко і Луценка ЦВК не затвердило плакат Батьківщини

Представник партії "Батьківщина" у Центральній виборчій комісії Руслан Князевич відмовився погоджувати інформаційні плакати, які виготовляються Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України та розміщуються у приміщеннях виборчих дільниць, через відсутність в них інформації про висунутих партією для участі у виборах екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні повідомила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна. За словами Ж.Усенко-Чорної, Р.Князевич наполягає на необхідності виготовлення інформаційних плакатів з розміщенням фотографій перших п’яти кандидатів, висунутих партією, а не зареєстрованих ЦВК.

"Пропонується, з врахуванням заяви представника партії, ухвалити таке рішення: забезпечити виготовлення інформаційного плакату партії "Батьківщина" у багатомандатному окрузі без погодження з представником партії з розміщенням наявних фотографій Яценюка, Турчинова та Гриценка", - запропонувала заступник голови ЦВК. Проте, ця пропозиція не знайшла підтримки при голосуванні – її підтримали лише 5 членів ЦВК, 7 утрималися, та один проголосував проти. Після цього голосування член ЦВК Олександр Шелестов запропонував новий текст рішення, згідно з яким ЦВК повинна забезпечити виготовлення інформаційних плакатів партії "Батьківщина" з розміщенням фотографій п’яти кандидатів, зареєстрованих Центрвиборчкомом – А.Яценюка, О.Турчинова, А.Гриценка, В'ячеслава Кириленка та Григорія Немирі.

Ж.Усенко-Чорна зазначила, що згідно з законом, інформаційний плакат є засобом ведення передвиборної агітації, тому ЦВК немає права втручатися у передвиборну агітацію суб’єкту виборчого процесу. На її думку, у інформаційному плакаті має бути присутня "п’ятірка", висунута саме політичною силою.

"І це немає ніякого відношення до рішення про затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня у багатомандатному виборчому окрузі", - наголосила вона.

"Центральна виборча комісія все більше і більше з правозастосовуючого органу перетворюється на правотворчий орган та дозволяє собі тлумачити норми закону. Логіка законодавства така, як виписана у законі. Я не погодив запропонований проект інформаційного плакату, бо зміст інформаційного плакату, запропонованого ЦВК, суперечить ч. 1 ст. 69 Закону про вибори народних депутатів. Ми відмовляємося надавати будь-які інші фотографії", - підкреслив Р.Князевич. На його думку, у такій спосіб ЦВК "грубо порушує норми закону, згідно з якими ЦВК не має права втручатися у визначення першої п’ятірки, висунутої політичною силою". Після дискусії у засіданні ЦВК оголошено перерву на 10 хвилин. Натомість і після перерви ЦВК не змогла ухвалити рішення з цього питання – лише троє членів ЦВК підтримали пропозицію О.Шелестова.