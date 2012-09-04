Депутат погрожував вбити губернатора і отримав два роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, місцевого депутата засудили за вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) КК України.

Правоохоронці з’ясували, що зазначений депутат у серпні минулого року телефонував голові Першотравневої райради та погрожував йому вбивством, фізичною розправою, обіцяв підірвати його помешкання. Також у серпні 2011 року він погрожував вбивством і голові Чернівецької ОДА М.Папієву.

На суді зловмисник визнав свою провину в незаконному поводженні зі зброєю, однак, погрози голові райради та голові ОДА заперечував - при тому, що це було записано на диктофон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання депутата була виявлена та вилучена мисливська нарізна зброя, дозвіл на право зберігання і носіння якої завершився ще 30 березня 2009 року.