Тракторист Волков відмовився фігурувати у виборчому бюлетені

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися.

Зокрема, Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидата в депутати Олександра Волкова, тракториста з Конотопського району, який балотувався шляхом самовисування у одномандатному окрузі № 158 Сумської області. З врахуванням цього, у окрузі залишилося 12 кандидатів у депутати, у тому числі президент Інституту політичного аналізу та соціального прогнозу, член ВО "Батьківщина" Олександр Волков.

Також скасовано реєстрацію Віктора Кульбаки, який балотувався від Партії регіонів в одномандатному виборчому окрузі № 209 (Чернігівська область). Тепер у цьому окрузі на один депутатський мандат претендують 17 кандидатів.

ЦВК також скасувала реєстрацію самовисуванця Олександра Денисенка (одномандатний виборчий округ № 173, Харківська область). В цьому окрузі виборчу боротьбу продовжуватимуть 10 кандидатів.

ЦВК також скасувала реєстрацію кандидата у депутати Івана Шилова, який балотувався шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 90 (Київська область), котрий лідирував за кількістю кандидатів у депутати. Тепер в цьому окрузі залишилося 46 кандидатів.

Таким чином, станом на 4 вересня з виборчої кампанії вибув 31 кандидат у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду та 29 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжує 3 101 кандидат.