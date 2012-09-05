Азаров доручив Табачнику розслідувати знущання з вчителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Скаржаться педагоги, що їх змушують кілька днів на місяць брати відпустку за власний рахунок, нібито задля економії коштів. Я вимагаю від міністра освіти, науки, молоді і спорту під особисту відповідальність разом з міністром фінансів і головами місцевих державних адміністрацій принципово вивчити ці сигнали, підключити до перевірки Державну фінансову інспекцію і покласти край таким фактам, якщо вони підтвердяться», - сказав М.Азаров.

Він звернув увагу міністра освіти Дмитра Табачника та керівників місцевих органів влади, що в жодному разі не може бути затримок з виплатою вчителям зарплати та належних виплат.

«За таке знущання з людей мають відповісти ті, хто примушував до незаконних відпусток, хто затримував виплати. На наступному засіданні уряду, Дмитре Володимировичу (Табачник – УНІАН), вимагаю доповісти про результати такої перевірки», - підкреслив М.Азаров.