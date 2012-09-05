Ківалов квапить із прийняттям бюджету-2013

Про це йдеться в коментарі С.Ківалова, переданому УНІАН.

С.Ківалов висловив упевненість, що бюджетний процес необхідно запускати негайно, оскільки саме в нинішньому скликанні Верховної Ради зібрані сильні менеджери з великим досвідом і економісти-професіонали, які володіють повною інформацією і можуть об'єктивно оцінити економічну ситуацію на даний момент.

«Це у свою чергу буде гарантією якісного, міцного бюджету. І, що важливо, продемонструє нашим зовнішнім економічним партнерам системний підхід України у всіх сферах функціонування держави», - наголосив С.Ківалов.

Він також назвав можливим, що у нього як у голови Комітету з питань правосуддя Верховної Ради будуть зауваження щодо фінансування судової системи. «І зі своїми колегами по Комітету ми готові оперативно попрацювати і внести пропозиції до бюджету, щоб проголосувати остаточний його варіант до 28 жовтня», - сказав С.Ківалов.

Він також аргументував потребу термінового ухвалення бюджету тим, що поки що не відомо, яким буде новий склад парламенту і чи зможе він продуктивно працювати, а також, коли саме почне свою роботу Верховна Рада сьомого скликання.

«Крім того, у мене немає сумнівів, що знайдуться люди, які цілеспрямовано спробують «зарубати» бюджетний процес із причин, далеких від законних і моральних», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров минулого тижня заявив, що держбюджет на 2013 рік «має бути, перш за все, реалістичним і він не повинен озиратися ні на вибори, ні на будь-яку іншу політичну кон'юнктуру”.

Відповідно до чинного законодавства, уряд має подати до Верховної Ради для розгляду законопроект «Про Державний бюджет України на 2013 рік» до 15 вересня.