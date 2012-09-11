Третина українців голосуватиме за партійність мажоритарника

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, про це свідчать результати дослідження, яке було проведено з 10 по 15 серпня 2012 року.

За результатами дослідження, голосувати у мажоритарному окрузі за того самого кандидата, який представлятиме обрану партію, виявили готовність 34,5% населення. При цьому братимуть партійність до уваги 24,5% респондентів, 20,3% вважають, що голосування за кандидата і за партію - речі не пов'язані, а 20,7% певної думки не мають.

Найбільше схильні проголосувати за представника обраної партії виборці «Батьківщини» (53%), Партії регіонів (49%), «Свободи» (48%), КПУ (43%) і менше - «УДАРу» (36%) та Партії Наталі Королевської «Україна - вперед!».

Також І.Бекешкіна наголосила, що згідно з дослідженням, основними мотивами при обранні депутатів у мажоритарних округах для населення є пропозиції кандидата щодо розв'язання проблем у їхньому місті (селі) - 46,6%, можливості у майбутньому вирішувати проблеми їхнього округу - 36,3%, досвід попередньої діяльності - 32,2% і чесність кандидата, непричетність до корупції - 30,7%.

Існують певні відмінності у мотивації голосування за мажоритарних кандидатів у виборців різних політичних сил: серед виборців «Свободи» відносно більше важить такий чинник, як пропозиції кандидата щодо реформ в Україні (42%), а от особисті якості кандидата найбільш важливі для виборців «УДАРу» та партії «Україна - вперед!». Найбільш прискіпливі до чесності і некорупційності кандидата виборці КПУ (46%), а найменш - Партії регіонів (27%).

*** Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та програми Матра Посольства Нідерландів в Україні.