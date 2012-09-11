Лише 48% українців знають, що половина депутатів йде по мажоритарці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, про це свідчать результати дослідження, яке було проведено Фондом з 10 по 15 серпня 2012 року.

Водночас, за її словами, у середині серпня лише 48% достеменно знали, що половина депутатів на виборах до Верховної Ради обиратиметься у мажоритарних округах, ще 29% - «щось про це чули», а 23% населення не знали про це нічого. Серед тих, хто збирається узяти участь у голосуванні, знали про голосування у мажоритарних округах 52%, «щось про це чули» 29%, а 19% - не знали взагалі.

Найбільше обізнані щодо голосування з наявністю на виборах мажоритарної складової виборці «Батьківщини» та «Свободи», серед виборців яких лише 6% нічого не знають про голосування в округах; серед інших виборців нічого про це не знають: 27% - виборців «УДАРу», 24% - виборців КПУ, 22% - виборців Партії регіонів і стільки ж - серед виборців партії Наталії Королевської «Україна - вперед!».

Більшу обізнаність щодо голосування у мажоритарних округах виявили ті, хто знає про рух «Чесно!»: серед тих, хто знає про цей рух, 72% знають і про голосування у мажоритарних округах, 21% «щось чули» про мажоритарну складову виборів, 7% про мажоритарні округи не знали нічого. А серед тих, хто нічого не знає про рух «Чесно!», знають про мажоритарні округи 42%, «щось чули» - 27%, а 30% - не знали нічого.

*** Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 15 серпня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та програми Матра Посольства Нідерландів в Україні.