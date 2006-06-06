Президент зустрівся з учасниками парламентської коаліції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів робочу нараду з прем’єр-міністром, лідером «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ та головою Політичної Ради НСНУ Романом БЕЗСМЕРТНИМ. У зустрічі також узяв участь глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Ю.ЄХАНУРОВ та Р.БЕЗСМЕРТНИЙ поінформували Президента про стан переговорного процесу щодо створення парламентської коаліції, вже досягнуті домовленості та розбіжності, які ще потребують вирішення.

Ввечері Президент також зустрівся з представниками майбутньої коаліції – лідерами «Нашої України» Юрієм ЄХАНУРОВИМ та Романом БЕЗСМЕРТНИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та головою СПУ Олександром МОРОЗОМ. У ході розмови політики поінформували Президента про хід переговорів щодо формування коаліції та укладення політичної угоди.

У цьому контексті глава держави зазначив, що хоче бачити між учасниками переговорів «концептуальну домовленість політичного характеру».