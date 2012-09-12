Третьяков: Опозиції важливо не тільки виграти вибори, але й захистити результат

Без ефективної системи контролю за голосуванням на парламентських виборах опозиція не зможе протистояти фальсифікаціям і провокаціям влади та захистити свій результат, заявив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв’ю журналістам.

На думку політика, всім опозиційним кандидатам у столиці потрібно робити ставку на підготовку спостерігачів і членів дільничних комісій від опозиції, тому що влада планує фальсифікувати результати голосування 28 жовтня саме на рівні дільничних і окружних комісій.

«Я вже зараз постійно отримую сигнали про тиск з боку партії влади на виборців, - сказав Олександр Третьяков. - Зокрема, влада дуже активно намагається змусити "правильно" проголосувати працівників райдержадміністрацій та комунальних підприємств, лікарень і навчальних закладів».

В якості прикладу підготовки фальсифікацій політик навів повідомлення низки ЗМІ про те, що в ОВК № 218 округу, де він балотується, близько половини з 18 членів комісії виявилися пов'язані з іменем відомого київського забудовника, кандидата від влади, який створює собі імідж «незалежного».

«У даному випадку ми маємо справу зі спланованою технологією влади», - підкреслив Олександр Третьяков. Очікуючи програшу в опозиційно налаштованому Києві, влада заздалегідь закладає схему, за якої в ОВК будуть переписувати результати виборів на користь «своїх» кандидатів, вважає опозиційний депутат.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.