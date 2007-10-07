”БЮТ пройшов тяжкий шлях боротьби не для того, щоб утворити коаліцію з Регіонами”

Голова Житомирської обласної організації Блоку Юлії Тимошенко, депутат Верховної Ради V скликання Сергій ПАШИНСЬКИЙ переконаний, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО невдовзі стане прем’єром та пробуде при владі довше, аніж це було минулого разу. Про це він заявив на підсумковій прес-конференції, присвяченій результатам дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ПАШИНСЬКОГО, у нього немає сумнівів, що консультації про формування парламентської більшості в складі БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” найближчим часом будуть успішно завершені. “У мене також немає жодних сумнівів щодо кандидатури наступного прем’єр-міністра - ним буде Юлія ТИМОШЕНКО, і я переконаний, що цього разу вона і БЮТ загалом при владі пробудуть довше, аніж це було за часів її колишнього прем’єрства", - заявив С.ПАШИНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що Партія регіонів "вже чітко відчуває себе в опозиції, і веде себе відповідно”, зауваживши, що “опозиція - це та ж влада”. За словами С.ПАШИНСЬКОГО, у випадку приходу до влади БЮТ має намір віддати опозиції контрольні функції, “причому робити це не лише в столиці, а й на регіональному рівні”.

"БЮТ не може все контролювати. Є влада, є опозиція. Влада приймає управлінські рішення, опозиція їх контролює. Це - нормально і цивілізовано. Ми не робитимемо так, як це зробили свого часу наші політичні опоненти, позабиравши у БЮТ та "Нашої України" всі посади і всі парламентські комітети. Ми не такі, і саме тому виборці в Україні нас підтримали", - наголосив лідер БЮТ у Житомирщини.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ПАШИНСЬКИЙ назвав "абсолютно неможливою коаліцію між Партією регіонів та блоком “Наша Україна – Народна самооборона”. Також він заявив, що "і БЮТ пройшов тяжкий шлях боротьби не для того, щоб утворювати коаліцію з "регіоналами" та нехтувати інтересами виборців".

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині за БЮТ проголосували майже 40% виборців.