Відновився суд у справі про вибух в Свято-Покровському храмі

Антон Харитонов, його старший брат Сергій Дьомін і Євген Федорченко звинувачуються в організації вибуху в Свято-Покровському храмі УПЦ МП, в результаті якого в липні 2010 року загинула немолода черниця і 8 осіб отримали поранення й травми, кваліфіковані медиками як «легкі тілесні ушкодження» і «ушкодження середнього ступеня тяжкості».

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Маріана Піскунова, «зараз у цій справі проводиться додаткова судово-психологічна експертиза за матеріалами відеозапису (допитів обвинувачених – УНІАН), проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судової експертизи і в ході судового засідання частина висновків цієї експертизи, яка вже надійшла до суду з експертної установи, сьогодні була досліджена в ході судового засідання».

У Жовтневому райсуді Запоріжжя в ході судового встановлено, що жодною зі сторін питання про зміну обвинуваченим запобіжного заходу не піднімалося.

Наступне судове засідання у цій кримінальній справі призначено на 27 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2010 року в Свято-Покровському храмі УПЦ МП у Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу, внаслідок чого 1 людина – черниця місцевого монастиря одержала травми, несумісні з життям від яких померла в лікарні, ще 8 людей отримали поранення й травми, кваліфіковані медиками, як «легкі тілесні ушкодження» і «ушкодження середнього ступеня тяжкості».

Злочин викликав серйозний резонанс і Президент Віктор Янукович зажадав від правоохоронців його швидкого розкриття. Через тиждень Анатолій Могильов, який очолював на той момент МВС, заявив про затримання підозрюваних в організації вибуху.

Всім трьом як запобіжний захід на період досудового слідства було обрано утримання під вартою, яке триває вже третій рік. Практично відразу ж після цього ряд правозахисників і представників громадських організацій (зокрема з числа екс-співробітників правоохоронних органів) почали робити заяви про те, що «справа паламарів» сфабрикована. Заяви про те, що в матеріалах справи немає ніяких доказів, окрім свідчень самих підозрюваних, які давалися «під психологічною дією», продовжують озвучуватися й досі.