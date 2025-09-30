Автором нової резолюції є сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

У Сенат Сполучених Штатів Америки внесли резолюцію із закликом щомісяця передавати Україні по $10 млрд із російських активів.

Як ідеться на сайті Конгресу США, ця резолюція закликає виконавчу владу і лідерів країн "Великої сімки" та Європейського союзу конфіскувати суверенні активи Російської Федерації, що перебувають під юрисдикцією членів G7.

Ці кошти пропонують виплачувати Україні траншами по 10 мільярдів доларів щомісяця до повного вичерпання активів.

Автором нової резолюції є сенатор-республіканець Джон Кеннеді, який представляє штат Луїзіана.

Питання передачі Україні заморожених на Заході активів країни-агресорки РФ обговорюється вже не перший місяць. Наприклад, у ЄС шукають способи передати Україні кредит на 140 млрд євро із заморожених російських активів. Поки що це рішення блокує прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Кілька днів тому повідомлялося, що в Сенаті США зареєстрували новий двопартійний законопроєкт, який передбачає переведення 5 млрд доларів суверенних активів Москви, що зберігаються в США, на процентний рахунок. Пропонується кожні 90 днів переводити близько 250 млн доларів із цієї суми на потреби України.

