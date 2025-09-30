Препарат уже успішно випробували на реальних пацієнтах.

Китайські дослідники заявили про створення революційного засобу для загоєння переломів. Йдеться про особливий "суперклей", який здатний зрощувати поламані кістки за лічені хвилини, тоді як зазвичай процес відновлення триває місяці.

Ідея розробки належить дослідникам із Чжецзянського університету в Ханчжоук. Клей, який отримав назву Bone-02, уже успішно випробували в понад 150 клінічних випадках, пише The New York Post.

Дослідники знайшли натхнення у звичайній устриці. Цей морський молюск здатний прикріплятися до поверхонь під водою завдяки біоклею, що формує міцні та стійкі до тиску й ерозії з'єднання в солоній воді, та воді, що постійно рухається. Ці клейові виділення і лягли в основу революційних "ліків" від переломів.

Одним із прикладів застосування Bone-02 став випадок із пацієнтом, який зламав зап'ястя. Лікарі зробили розріз близько 3 сантименти та ввели в пошкоджене місце порцію "суперклею". Як стверджують автори розробки, кістка зрослася буквально за три хвилини. Для порівняння, традиційна операція вимагала б установки металевої пластини й гвинтів, а через рік пацієнту довелося б переносити додаткове хірургічне втручання для їх видалення.

Ще однією революційною особливістю Bone-02 розробники називають його здатність природним чином розсмоктуватися в організмі. Це виключає необхідність повторних операцій і знижує ризик інфекцій.

Bone-02 уже запатентовано не тільки в Китаї, а й за його межами. Однак автори зазначають, що перед масовим впровадженням нового засобу в медичну практику потрібне проведення додаткових клінічних випробувань.

