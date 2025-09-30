Зокрема, на його думку, потрібно зруйнувати Керченський міст.

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Бен Воллес заявив, що тимчасово окупований Крим потрібно зробити "нежиттєздатним".

Як повідомляє The Guardian, таку заяву ексчиновник зробив на Варшавському форумі з безпеки. За його словами, це потрібно зробити, аби уразити его російського диктатора Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання про те, що Україна та її союзники можуть зробити для прискорення завершення війни, Воллес сказав:

"Я думаю, що ми повинні пам'ятати про те, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, "Крим – це Росія"... Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим зі Святою Горою".

У цьому звʼязку, за його словами, світ має "допомогти Україні отримати можливості далекого бою, щоб зробити Крим нежиттєздатним".

"Ми повинні задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін усвідомить, що йому є що втрачати, що Крим не придатний для проживання і не може функціонувати... Нам потрібні "Тауруси" з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це пам'ятник его Путіна. І я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом усвідомить, що йому є що втрачати", – констатував Бен Воллес.

Кілька днів тому Сили оборони України спалили в окупованому Криму два російські літаки Ан-26. Зазначалося, що уражено також радіолокаційну станцію надводної обстановки та РЛС "Мис М1".

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни уразили цінну систему російської ППО в окупованому Криму. Мова про радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

