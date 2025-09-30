Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Бен Воллес заявив, що тимчасово окупований Крим потрібно зробити "нежиттєздатним".
Як повідомляє The Guardian, таку заяву ексчиновник зробив на Варшавському форумі з безпеки. За його словами, це потрібно зробити, аби уразити его російського диктатора Володимира Путіна.
Відповідаючи на запитання про те, що Україна та її союзники можуть зробити для прискорення завершення війни, Воллес сказав:
"Я думаю, що ми повинні пам'ятати про те, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, "Крим – це Росія"... Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим зі Святою Горою".
У цьому звʼязку, за його словами, світ має "допомогти Україні отримати можливості далекого бою, щоб зробити Крим нежиттєздатним".
"Ми повинні задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін усвідомить, що йому є що втрачати, що Крим не придатний для проживання і не може функціонувати... Нам потрібні "Тауруси" з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це пам'ятник его Путіна. І я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом усвідомить, що йому є що втрачати", – констатував Бен Воллес.
Окупований Крим – ви могли це пропустити
Кілька днів тому Сили оборони України спалили в окупованому Криму два російські літаки Ан-26. Зазначалося, що уражено також радіолокаційну станцію надводної обстановки та РЛС "Мис М1".
Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни уразили цінну систему російської ППО в окупованому Криму. Мова про радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".