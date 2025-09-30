Financial Times розповіло, як обходять Угорщину в рішеннях про вступ України в ЄС

У Європейському Союзі триватиме технічна робота, навіть якщо рішення про відкриття переговорів не буде.

ЄС готується розпочати технічну роботу щодо вступу України та Молдови до блоку, незважаючи на блокаду Угорщини. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Видання нагадало історію переговорів. Україна подала заявку на членство в 2022 році, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії. Незабаром це зробила і Молдова. Обидві країни офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС минулого року, але Угорщина з того часу заперечує проти наступних кроків. При цьому використовує правило, що важливі рішення в ЄС мають бути одностайними.

Європейська комісія запропонувала скоригувати власні правила, щоб обійти вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, розпочавши технічну роботу в декількох "кластерах" навіть за відсутності офіційного рішення про початок переговорів у цих сферах, повідомили джерела видання.

Відео дня

Газета зазначила, що лідери ЄС обговорять це питання на зустрічі в Копенгагені в середу, а в четвер до них приєднаються лідери сусідніх країн, зокрема України та Молдови.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка сказав, що Київ сподівається переконати Будапешт дозволити продовжити переговори. Це дозволило б Києву та Кишиневу просунутися вперед у реформах, гармонізації законодавства та інституційній підготовці. Як тільки Угорщина погодилася зняти своє вето, формальності можна було пришвидшити.

План не позбавлений ризику. Газета зазначила, що такий поспіх може ускладнити мотивацію України та Молдови до проведення іноді болючих політичних реформ без публічного визнання їхніх зусиль. Але альтернатива, а саме повне зупинення реформ, може бути ще гіршою, вважають чиновники.

"Чиновники в Києві кажуть нам, що навіть солдати на передовій усвідомлюють відсутність технічного прогресу в Брюсселі", – сказав один із дипломатів ЄС, який брав участь в обговореннях.

Качка сказав, що просування вперед на технічному рівні не є ідеальним і створює "проблему для всіх". Але він додав, що важливо продовжувати "без будь-яких перерв, оскільки перерви в переговорах про вступ призведуть, скажімо, до скасування реформ".

Високопоставлений молдовський чиновник повідомив FT, що вони також ведуть переговори з комісією і в цілому підтримують продовження технічної роботи без офіційного рішення про відкриття та закриття розділів.

Як обійти вето Орбана

Нагадаємо, що напередодні вирішального саміту в Копенгагені голова Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля з просування заявки України на вступ до ЄС, як блокує Віктор Орбан. Він шукає підтримки лідерів для спрощення процедури прийому нових членів і для подолання глухого кута навколо можливого членства України та Молдови. Він пропонує приймати рішення за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не за їх одностайності.

Вас також можуть зацікавити новини: