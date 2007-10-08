Сьогодні у Москві продовжаться українсько-російські “газові” переговори: запланована нова робоча зустріч міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА і голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА.

Зустріч пройде в центральному офісі газового холдингу в Москві, повідомляє управління інформації "Газпрому".

"Переговори з питань співпраці в газовій сфері й, зокрема, погашення існуючої заборгованості господарюючих суб`єктів за поставки газу до України в 2007 році будуть продовжені наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, "Газпром" 2 жовтня заявив, що скоротить поставки природного газу для України у разі непогашення заборгованості в розмірі понад 1,3 млрд. дол., яку накопичила українська сторона.

Уряд України, в свою чергу, спростував інформацію про борг України перед Росією, заявивши, що борг не є державним, а сума боргу перебільшена. Ю.БОЙКО заявив , що насправді йдеться про борг не України, а посередників - "РосУкрЕнерго" і "УкрГазЕнерго".