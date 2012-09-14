Третьяков: «УДАР» і сильні мажоритарники допоможуть створити демократичну більшість

Нинішня ситуація вселяє впевненість у тому, що в новообраній Верховній Раді, завдяки партії «УДАР» і сильним мажоритарникам, вдасться створити демократичну більшість, готову ухвалити закон про імпічмент президента, домогтися зміни влади і звільнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, вважає опозиційний депутат Олександр Третьяков. Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Факти і коментарі».

Також політик не сумнівається в тому, що «ці вибори будуть визнані Європою, США, але, можливо, із застереженнями щодо демократичності їх проведення». А ось президентські вибори в 2015-му, на думку Олександра Третьякова, якщо в них не братимуть участь опозиційні лідери, світ напевно не схвалить.

На його погляд, якщо ситуація в Україні не зміниться, то через три роки Україні не уникнути нового Майдану. «Люди вже навряд чи повірять обіцянкам політиків посадити бандитів у тюрми, - заявив Олександр Третьяков. - Тому я не виключаю повторення у нас подій, що мали місце в Румунії в 1989 році».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.