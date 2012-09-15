Мельниченко: чоловік Тимошенко пропонував звинуватити Януковича в убивстві Щербаня

Екс-майор Управління державної охорони України Микола Мельниченко стверджує, що чоловік колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко цього літа звернувся до нього з пропозицією звинуватити Президента України Віктора Януковича у вбивстві в 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це М.Мельниченко написав на своїй сторінці на Facebook.

"12 липня 2012 року до мене звернулася сім'я Тимошенко в особі О.Тимошенка з пропозицією. Маючи інформацію про можливість моїх свідчень в Америці на запит Генеральної прокуратури України, О.Тимошенко запропонував мені надати свідомо помилкові свідчення проти Президента України В.Януковича. Свідчити про те, що нібито саме він є замовником убивства Є.Щербаня, що в мене нібито є записи цих розмов В.Януковича з Кучмою. При цьому самі записи необхідно було сфальсифікувати, створити штучно з тих оригінальних зразків їх голосів, які в мене є", - заявив М.Мельниченко.

Він зазначив, що О.Тимошенко зробив йому таку пропозицію в Празі в офісі громадської організації "Українська європейська перспектива". "Там я познайомився з Василем Данилівим (соратник екс-міністра економіки Богдана Данилишина - УНІАН) і дізнався, що офіс належить йому. Згодом, з інших джерел інформації, мені стало відомо, що Данилів заарештований в Україні за підозрою в організації замаху на віце-президента "Родовід-Банку" Сергія Дядечка", - зазначив екс-майор.

Також М.Мельниченко підкреслив, що, враховуючи всю доступну йому інформацію, прийняв рішення відмовитися від пропозиції чоловіка екс-прем'єра і обнародувати правдиві свідчення.

"Склавши воєдино всі відомі мені факти злочинної діяльності кампанії Лазаренка-Тимошенко і їх кримінального оточення, я прийняв рішення відмовитися від пропозиції О.Тимошенко і дати правдиві свідчення і зробити цю заяву", - зазначив М.Мельниченко.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 чоловік. Троє з них дістали довічне ув’язнення. Інші були засуджені на строк від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

Екс-прем'єр Павло Лазаренко проходив у справі як замовник убивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США відносно П.Лазаренка.

9 серпня в 2012 р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Генеральна прокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення у справі про вбивство в листопаді 1996 року народного депутата Є.Щербаня.