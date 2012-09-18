ЗМІ: ВР сьогодні закриє свої пленарні засідання на невизначений період

Про це пише «Тиждень.ua» з посиланням на свої джерела в Партії регіонів.

Зокрема, за даними джерел, незабаром після початку засідання у вівторок, 18 вересня, депутати від більшості запропонують провести пленарне засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного, після чого засідання буде закрито до наступного пленарного тижня.

Водночас, за графіком ВР, поки розписані лише пленарні засідання на 18-21 вересня. Відтак дата початку засідань парламенту після 21 вересня наразі невідома.

Як стверджують джерела, це питання вже погоджено зі спікером ВР Володимиром Литвином.

Джерела передбачають, що пленарне засідання у вівторок, 18 вересня, триватиме не набагато довше за 21-шу годину вечора, оскільки о 21.45 розпочинається футбольний матч за участю команди «Динамо» (Київ).

Серед питань порядку денного – скандальні законопроекти про мирні зібрання та про ліквідацію Національної комісії з питань моралі, що вже неодноразово знімалися з розгляду та переносилися парламентом.

Видання нагадує, що з початку відкриття нової сесії ВР провела лише два пленарні засідання - 4 вересня та 6 вересня.

Напередодні на Погоджувальній раді було запропоновано до виборів збиратися один раз на тиждень, а решту днів працювати в комітетах.